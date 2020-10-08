Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, которые в соответствии с пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Налогового кодекса являются объектами налогообложения.

Указанные нормы определены пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 НКУ, передает Юрлига.

Так, объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не больше пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет больше 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ).

Базой налогообложения является легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения в соответствии с пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ (пп. 267.3.1 п. 267.3 ст. 267 НКУ).

Подпунктом 267.6.8 п. 267.6 ст. 267 НКУ определено, что в случае незаконного завладения третьим лицом легковым автомобилем, который в соответствии с пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ является объектом налогообложения, транспортный налог за такой легковой автомобиль не платится с месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт незаконного завладения легковым автомобилем, если такой факт подтверждается соответствующим документом о внесении сведений о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований, выданным уполномоченным государственным органом.

В случае возврата легкового автомобиля его собственнику (законному владельцу) налог за такой легковой автомобиль платится с месяца, в котором легковой автомобиль был возвращен в соответствии с постановлением следователя, прокурора или решением суда. Налогоплательщик обязан предоставить контролирующему органу копию такого постановления (решения) в течение 10 дней с момента получения.

Соответствующие нормы налогового законодательства разъяснило Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

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