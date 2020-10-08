Штаб президента США Дональда Трампа, который был против проведения второго тура дебатов с Джо Байденом 15 октября в онлайн-формате, согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя штаба Трампа Билла Стипена и заместителя руководителя штаба Байдена Кэйт Бедингфилд.



"Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю, на 29 октября", - отметили у главы Белого дома.



В отличие от соперника, Байден был согласен на онлайн-дебаты.



"Джо Байден был готов принять предложение Комиссии по президентским дебатам о проведении виртуальной встречи, но президент отказался. Дональд Трамп очевидно не хочет отвечать на вопросы избирателей о его провалах в борьбе с COVID и в экономике. В результате Джо Байден найдет подходящую возможность, чтобы ответить на вопросы избирателей 15 октября, как он уже делал несколько раз в последние недели", - сообщил предвыборный штаб кандидата от демократов.



"Учитывая отказ президента участвовать в дебатах 15 октября, мы надеемся, что Комиссия по дебатам перенесет их на 22 октября, чтобы президент не смог избежать ответственности", - заявила Бедингфилд.



По ее словам, у избирателей должна быть возможность "задать вопросы обоим кандидатам напрямую".



"Каждый президент с 1992 года участвовал в таком мероприятии, и это будет позором для Дональда Трампа - быть первым отказавшимся от этого", - сказала представитель Байдена.

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