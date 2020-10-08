В Украине начнется подготовка по возведению временных госпиталей на случай особо высокой заболеваемости коронавирусом. На данный момент из 37 тысяч коек, 21 тысяча уже заняты.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID. Представьте себе, что если бы количество койкомест в больницах оставалось таким бы, как было весной. Это были бы десятки тысяч смертей", – сказал он в специальном видеообращении в четверг в связи с резким ростом заболеваемости и числа госпитализируемых.

По его словам, с начала этого года количество мест для госпитализации пациентов с коронавирусом удалось увеличить с 12 тысяч до 37. Отметим, еще в конце сентября на стационарном лечении находилось всего 13 тысяч украинцев с коронавирусом.

Также Степанов ранее сообщал, что максимальное количество коек в Украине - 50 тысяч, так как на большее количество больных не хватит медицинского персонала.

Напомним, 10 000 зараженных коронавирусом в сутки станет абсолютно реальной цифрой для Украины в ближайшие дни, а тысячи погибших станут ценой безответственности власти. Такой прогноз дает врач Ольга Богомолец на своей странице в соцсети.

Как сообщала "Страна", в Кировоградской области, которая является единственным готовым к ослаблению карантина регионом Украины, с 9 октября будет ужесточен карантин. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение временно запретить массовые мероприятия на территории региона.