Против менеджмента "Нафтогаза", который, как выяснилось, за гигантские убытки наказывают всего лишь лишением премий, возбудили уголовное дело.

Об этом "Общественному радио" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, руководство подозревают в госизмене.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда его открыли, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сообщил он.

Коболев добавил, что в компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - заверил он.

Председатель правления также сказал, что сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".

"Я перестал считать после того, как в 2018 году лично меня оштрафовали на 8 миллиардов гривен. Такой штраф мне как физическому лицу выписала Государственная таможня. Затем в судах мы смогли доказать, что оснований для наказания не было и этот штраф некорректен. По сути, меня хотели оштрафовать за то, что мы отказались растаможивать тот газ, который российский "Газпром" поставлял и до сих пор поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", - вспомнил Коболев.

Между тем Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки СБУ. В акте ревизии речь идет о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях, которые "могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения и привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,190 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений на 75,486 млрд гривен".

Ранее "Страна" сообщала, что по данным отчета Минфина о фискальных рисках, убытки группы "Нафтогаз" в 2020-2023 годах составят 21,5 миллиарда гривен.