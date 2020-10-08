В сети появились необычные кадры старта ракеты Falcon 9 компании Илона Маска. Фотографу Тревору Малманну удалось запечатлеть ее на взлет на фоне восходящего Солнца. Снятое им видео опубликовано в YouTube.

Напомним, 6 октября на мысе Канаверал в штате Флорида американская компания SpaceX с шестой попытки запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink. Они были доставлены на расчетную орбиту, а маршевая ступень Falcon 9 в четвертый раз села на плавучую платформу в океане.

Отметим, что компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже четвертым спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Space Vehicle, чьим оператором является ВВС США.

Ранее "Страна" писала о том, что запуск третьего спутника состоялся этим летом. Аппарат GPS III весом 3,8 тонны стал очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно заменят устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Также мы писали о том, что первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года.