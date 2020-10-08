В ФК "Шахтер" вспышка коронавируса. Фото: facebook.com/fcshakhtar

Почти у двух десятков сотрудников и футболистов ФК "Шахтер" диагностирован коронавирус. Все они уйдут на самоизоляцию. 

Об этом генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, по результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9-и игроков и 9 сотрудников команды "Шахтера". Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!", - указано в сообщении. 

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус Тараса Степаненко и Андрея Пятова после игры с "Десной" и перед отъездом в расположение сборной Украины оказались положительными.

В ФК "Шахтер" вспышка коронавируса

Ранее "Страна" сообщала о самом крупном поражение национальной команды в истории, когда чемпионы мира разгромили сборную Украины без игроков "Шахтёра" в Париже, а также о том, что  УЕФА раскрыл данные, сколько денег получат футбольные клубы за игру в Лиге чемпионов.

 

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