Почти у двух десятков сотрудников и футболистов ФК "Шахтер" диагностирован коронавирус. Все они уйдут на самоизоляцию.

Об этом генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, по результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9-и игроков и 9 сотрудников команды "Шахтера". Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус Тараса Степаненко и Андрея Пятова после игры с "Десной" и перед отъездом в расположение сборной Украины оказались положительными.

Ранее "Страна" сообщала о самом крупном поражение национальной команды в истории, когда чемпионы мира разгромили сборную Украины без игроков "Шахтёра" в Париже, а также о том, что УЕФА раскрыл данные, сколько денег получат футбольные клубы за игру в Лиге чемпионов.