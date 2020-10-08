Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 8 октября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином.

Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Запорожская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

Таблица готовности областей к ослаблению карантина

Таблица готовности областей к ослаблению карантина

Напомним, в Кировоградской области, которая является единственным готовым к ослаблению карантина регионом Украины, с 9 октября будет ужесточен карантин. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение временно запретить массовые мероприятия на территории региона.

Как сообщала "Страна", вслед за Тайванем, который в августе ввел практику полетов "в никуда", власти Сингапура решили разрешить резидентам страны ездить в круизы "в никуда". Это будут морские путешествия без остановок в других странах, их цель - оживить пострадавшую из-за пандемии коронавируса отрасль.

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