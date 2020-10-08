Таблица готовности областей Украины к ослаблению карантина на 8 октября
По состоянию на 8 октября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином.
Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Напомним, в Кировоградской области, которая является единственным готовым к ослаблению карантина регионом Украины, с 9 октября будет ужесточен карантин. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение временно запретить массовые мероприятия на территории региона.
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