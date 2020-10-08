По состоянию на 8 октября Киев и 24 региона Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. То есть, оптимальные условия сейчас только в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки информация по сравнению с прежними показателями не изменилась. Отметим, если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином.

Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Закарпатская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Напомним, в Кировоградской области, которая является единственным готовым к ослаблению карантина регионом Украины, с 9 октября будет ужесточен карантин. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение временно запретить массовые мероприятия на территории региона.

Как сообщала "Страна", вслед за Тайванем, который в августе ввел практику полетов "в никуда", власти Сингапура решили разрешить резидентам страны ездить в круизы "в никуда". Это будут морские путешествия без остановок в других странах, их цель - оживить пострадавшую из-за пандемии коронавируса отрасль.