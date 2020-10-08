Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отреагировал на заявления Алексея Навального в интервью Юрию Дудю о том, что его якобы отравили ФСБ или СВР по приказу властей. Нарышкин назвал слова оппозиционера тупой пропагандой.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, вряд ли кто-либо ждал от Навального "чего-либо, хотя бы близко похожего на правду".

"Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду я просто считаю, нет смысла", - сказал глава службы.

Он добавил, что Германия не отвечает на официальные запросы РФ о Навальном, а значит, что-то скрывает.

"Я констатирую, что генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит - значит, что-то скрывает", - считает Нарышкин.

В целом он сказал о ситуации, что врачи омской больницы, спасшие блогеру жизнь, "провели самые глубокие, самые тонкие исследования состояния его организма". И присутствия токсичных веществ, которые могли бы вызвать какую-либо степень отравления, а тем более тяжелейшую степень отравления, не выявили.

"Мы можем утверждать то, что на момент, когда блогер Навальный находился на территории РФ, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали. Это неоспоримый факт. У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального", - подчеркнул он.

Глава СВР обратил внимание, что с момента, когда Навальный находился уже на борту немецкого авиалайнера, а затем на территории Германии, его не сопровождали ни сотрудники СВР, ни сотрудники ФСБ.

"Рядом или где-то близко находились, очевидно, представители правоохранительных и других служб другого или других государств", - добавил он.

Ранее "Страна" приводила заявление МВД РФ, согласно которому сообщение о минировании аэропорта в Омске, из-за которого там 20 августа якобы не мог приземлиться самолет с отравленным Навальным, было отправлено с почтовых серверов, базирующихся в Германии.

Также мы писали, что экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер подает в суд на газету "Bild", опубликовавшую интервью с оппозиционером, который назвал политика "мальчиком на побегушках у Путина".