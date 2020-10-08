На днях Служба безопасности Украины заявила, что пресекла попытку создания ячейки международной неонацистской группировки. В разных странах мира она причастна к террористическим актам на расовой почве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили двух иностранцев, прибывших в Украину, чтобы привлечь местных жителей в ряды экстремистов. Они проводили вербовку в Киеве, Харькове и Львове.

Иностранцы подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призывали к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения этого видео зарубежные неонаци привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.

В СБУ также выяснили, что иностранцы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который потом планировали использовать в противоправной деятельности.

На основании положений закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" СБУ решила принудительно депортировать вербовщиков в страну происхождения и запретить им въезд в Украину на три года.

В СБУ не назвали ни гражданство задержанных, ни неонацистскую организацию.

В тоже время, по сообщению американского сайта BuzzFeed News, сославшегося на украинских официальных лиц, речь идет о жителях США, которые являются членами группировки Atomwaffen Division, или AWD.

AWD возникла в 2016 году и проповедует идею превосходства белой расы. Ее члены были причастны к нескольким убийствам. В феврале в США арестовали пятерых руководителей группировки.

Сотрудники BuzzFeed News также просмотрели упомянутое СБУ пропагандистское видео нацистов, которое появилось еще в 2019 году. На нем фигурируют несколько человек в масках и камуфляжной форме со штурмовыми винтовками.

Кроме того, там сообщили, что "одно из украинских военных подразделений", куда пытались поступить граждане США, - это полк "Азов". Один из украинских чиновников подтвердил BuzzFeed News эту информацию.

Причем американские неонацисты в последние годы уже не раз пытались пополнить ряды "Азова". Так, в сентябре 2019 года ФБР арестовало 24-летнего Джарретта Уильяма Смита, который хотел поехать в Украину, чтобы поступить в полк. В августе его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Отметим, что "Азов" уже неоднократно попадает в поле зрения американцев как структура, которая взаимодействует с неонацистскими организациями.

В октябре 2019 года 40 конгрессменов США потребовали от Госдепа признать полк Нацгвардии Украины "Азов" террористической организацией.