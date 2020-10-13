Покров Пречистой Богородицы отмечают в среду, 14 октября. День совпадает с Днем защитника Украины и является официальным выходным днем в нашей стране. Обычно Покрова знаменуют период свадеб, конец сбора урожая и начало зимней поры.

И хоть нет в мире человека, о котором Матерь Божия не заботилась бы, небесную заступницу считают, в первую очередь, покровительницей воинов, а Покров день своим праздником - украинские казаки.

О сути и смысле праздника

В письменных источниках зафиксирована наиболее вероятная дата военных событий, которые положены в историю появления праздника - это 910 год. В это время воины обороняли столицу Византии - Константинополь (сейчас Стамбул, Ред.), а верующие собрались в храме, чтобы помолиться Божьей Матери о защите своих территорий. Блаженному Андрею и его ученику Епифанию первым явилась Божья Матерь. Она простерла свой покров над молящимися в знак своего заступничества от невзгод и страданий. Этим платком (омофором) Пречистая оберегала верующих, послала им радость и любовь, подкрепив их силу и дух.

Молясь перед иконой Пречистой, верующие возносят молитвы самой Богородице. Считается, что Пречистая помогает в трудных ситуациях, а также исцеляет от болезней.

Богоматерь издавна считается заступницей украинских казаков, которые перед походом на войну просили Ее покрыть, защитить их семьи и дома, оставшиеся без охраны. Православная традиция перешла к украинским военным, защищающим нашу страну сейчас.

Народные поверья и приметы

Согласно народному преданию, Богородица считается покровительницей земледелия. Поэтому посвященный Ей праздник проводился в середине октября и символизировал дату окончания работ в поле и сбора урожая. Покров был последним днем сбора рыжиков и гроздьев. В этот день завершали убирать хлеб – последние снопы раскладывали для просушки в риге на верхних жердях. Шла активная подготовка к зиме: мужчины заготавливали дрова и утепляли избы, нередко начинали топить печь, женщины ткали, шили и пряли.

Покрова также считались девичьим праздником. С этого дня начиналась пора венчаний и свадеб, которая продолжалась до Рождественского поста. В ночь на 14-е девушки, которые мечтали о замужестве, приговаривали: "Покрой землю снежком, а меня - женишком". При этом снег в день свадьбы сулил счастье и взаимопонимание.

Есть еще один аспект праздника: увядание земли и переход от осени к зиме. Покрова означают укрывание земли на зиму или т.н. первое зазимье, когда до обеда господствовала осень, а после обеда ее сменяла зима. Считалось, каким будет Покров - такой и зима: день ясный и теплый, осень будет долгой, а снега не будет до 21 ноября; если идет дождь - жди ненастной осени; дует восточный либо северный ветер – к холодной зиме; если снег выпал, Дмитриев день (8 ноября) и зимний сезон будет снежным, а снегопада стоит ждать также на Рождество.

Если белка успела вылинять до 14 октября, то осень будет теплой. Если журавли до Покрова улетели на юг, зима придет рано и будет холодной. Если снег идет, то до 29 октября медведь в берлогу зайдет.

Что можно и нельзя делать в этот день

Накануне праздника принято наводить порядок в доме. В сам праздник все физические работы в поле и дома прекращались. Запрещено было строить, копать, шить, стирать и заниматься другими работами по хозяйству.

Нельзя ругаться и желать окружающим зла, запрещается злоупотреблять алкоголем.

День посвящали службе в храме и поминанию умерших. На Покров пекли блины, чтобы почтить память всех усопших родственников, которые считались хранителями домашнего очага. Также угощения готовили из фруктов и овощей нового урожая: пекли покровский каравай з капусты, яблок или слив, готовили тыкву с медом и корицей, каши с орехами и изюмом. Кроме сдобы, которой можно угостить соседей или подать на милостыню, готовили вареники, холодец, колбасы, солили сало, варили капустняк или борщ. Считалось, что все приготовления нужно завершить до вечера.

Девушки, мечтающие о замужестве, обязательно ставили в церкви праздничную свечу. Они верили: кто раньше свечу поставит, тот преуспеет и в браке. Интересно, что замужним женщинам с непокрытой головой считалось греховным переступать порог храма. Молодым и незамужним это было позволительно.

Каринки с праздником