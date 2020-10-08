Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев не исключает восстановления Советского Союза, но считает, что на это потребуется очень много времени, чтобы республики "набрались ума и опыта". Его цитирует радиостанция "Говорит Москва".

"На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают - никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный. Я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо еще, чтобы много прошло времени, и набрались бы ума и опыта, сравнивали бы", - считает Горбачев.

По его словам, бывшие советские республики растеряли политический опыт.

"Я думаю, нахлебались и еще не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится - это же надо? Только время покажет", - добавил Горбачев.

В 1990 году Михаил Горбачев стал первым и последним президентом СССР, его полномочия закончились уже в 1991 году. Годом ранее он был удостоен Нобелевской премии мира.

Ранее в интервью "Страна" писала о том, что по мнению Горбачева, мир сегодня был бы более стабильным и безопасным, если бы Советский Союз сохранился на геополитической карте мира.

Также мы сообщали, что в Германии открыли памятник Горбачеву.