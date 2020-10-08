В связи с акциями протеста, которые начались в Киргизии 5 октября, Министерство иностранных дел Украины (МИД) порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну

Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

После местных выборов в Киргизии начались акции протеста и массовые беспорядки, из-за столкновений протестующих и правоохранителей находится в стране сейчас небезопасно, - считают в МИД.

Среди рекомендаций украинцам были воздержаться от поездок в Кыргызстан до тех пор, пока ситуация там не стабилизируется.

А тем гражданам Украины, которые уже находятся в Киргизии МИД порекомендовал быть очень осторожными и внимательными, не участвовать в акция протеста и демонстрациях, не вступать в споры с местным населением по вопросам, касающимся внутриполитической ситуации в стране и следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

Сегодня, 8 октября, в целях безопасности Киргизия закрыла свои границы.

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