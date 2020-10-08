Объявленная накануне в розыск основная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская попала в список разыскиваемых лиц на основе соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщили в МВД России, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что уголовных дел против Тихановской в России не возбуждали.

Напомним, в среду, 7 октября, информация о розыске Светланы Тихановской появилась на сайте МВД России, но официальных комментариев от ведомства не поступало.

Сама бывший кандидат в президенты Белоруссии заявляла, что не слышала об этом.

Ранее "Страна" писала о том, что хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и объявили в розыск президента республики Александра Лукашенко.

Также мы сообщали, что Тихановская встретилась с Меркель и подарила ей бело-красно-белый зонт.