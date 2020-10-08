Утром в четверг, 8 октября, в селе Новоивницкое Житомирской области обнаружили мертвыми троих военных, которые служили по контракту. Двоим умершим было по 23 года, а еще одному - 21.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в четверг, 8 октября.

Так, военных обнаружили коллеги в их съемной квартире. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений у них не выявили. Как выяснилось, двое военнослужащих родом из Сумской и Днепропетровской области и еще один из - Черновцов.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Андрушовского отделения полиции.

Напомним, недавно в военном госпитале Киева скончался солдат срочной службы, который 13 октября был доставлен из танкового учебного центра "Десна" после загадочного падения.

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