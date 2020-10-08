Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию его супруга Елена Зеленская подписала меморандум о проведении экскурсий в музее Лондонского Тауэра на украинском языке. Для этого будет создан новый аудиогид.

Об этом в четверг, 8 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В соответствии с положениями Меморандума, Администрация исторических королевских дворцов (г. Лондон) поддерживает инициативу первой леди и обязуется в ближайшее время ввести украиноязычный аудиогид в одном из наиболее известных достопримечательностей не только Великобритании, но и мира - Лондонском Тауэре", - говорится в сообщении.

В Офису президента подчеркнули, что украинская и британская стороны договорились распространять практику введения аудиогидов на украинском языке и в других музеях и исторических дворцах королевства.

"Для Украины и для меня лично аудиогиды на украинском - это не только об удобстве и доступность. Это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре. Искренне благодарна всем, кто поддержал мою инициативу и заложил фундамент для того, чтобы в одном из самых выдающихся и самых известных мест мира скоро звучал и украинский язык", - цитирует Зеленскую пресс-служба представительства президента Украины.

Лондонский Тауэр является одним из самых выдающихся архитектурных памятников Великобритании. Он расположен в историческом центре Лондона и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещают почти 3 млн туристов.

Ранее мы писали о том, что собираются делать и с кем встретятся в Великобритании президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны.

Напомним, недавно украиноязычный аудиогид появился и в галерее Альбертина в Вене. Также на украинском языке скоро будут проводиться экскурсии в Венском музее истории искусств.