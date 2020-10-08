С 12 октября в самолетах "Международных авиалиний Украины" (МАУ) обязательным станет ношение масок для пассажиров с 6 лет. Авиакомпания обновляет меры безопасности для пассажиров и экипажа на рейсах. Об этом сообщается на странице МАУ в соцсети.

Уточняется, что на рейсах МАУ запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, "поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни".

При этом МАУ отмечает, что защитные маски разрешается не использовать при условии, если пассажир имеет трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья ему не рекомендовано носить маску.

"В данном случае при регистрации или посадке на борт воздушного судна необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что такие стандарты и процедуры безопасности внедряются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Международной организации воздушного транспорта, Европейского агентства авиационной безопасности, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также Министерства здравоохранения Украины и Государственной авиационной службы Украины.

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