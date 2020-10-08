В Киргизии в целях безопасности закрыли границу. В стране неспокойно из-за протестов, которые начались 5 октября, в связи с несогласием людей с результатами местных выборов. После начала протестов местонахождения президента Кирзгизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова было неизвестно, однако к сегодняшнему дню, 8 октября, президент нашелся.

Об этом сообщает "Интерфакс" в четверг, 8 октября.

Замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналие заявил, что границы закрыты с целью безопасности.

Сегодня, 8 октября, стало известно местонахождение президент Киргизии Сооронбая Жээнбекова, он находится в столице своей страны - Бишкеке.

В настоящий момент он ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, - сообщает пресс-служба президента.

О нахождении премьер-министра Кубатбека Боронова на момент написания заметки ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали, что вчера, 7 октября в Кыргызстане оппозиционеры создали второй координационный совет за два дня и выступили против нового премьера Садыра Жапарова. Также они заявили, что "распускают парламент".

Также мы рассказывали, что Киргизский парламент запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова.