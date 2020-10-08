Американская поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе 2020 года.

Об этом в четверг, 8 октября, информирует пресс-служба премии в Twitter.

В сообщении Нобелевского комитета говорится, что премия присуждена поэтессе Луизе Глюк "за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным"

77-летняя Глюк в своем творчестве сфокусирована на освещении аспектов психологической травмы, желаний и природы. В исследовании этих тем ее поэзия стала известна своими откровенными выражениями печали и изоляции. Литературоведы отмечают построение ею выразительных поэтических образов и взаимосвязи в ее стихах между автобиографией и классическим мифом.

Стоит отметить, что в прошлом году Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Премия за 2019 год досталась австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке "за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования". Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

В среду, 7 октября, Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна "за развитие метода редактирования генома". Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.

Нобелевскую премию по физике разделили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

В пятницу, 9 октября, станет известен лауреат Нобелевской премии мира, а уже 12 октября Нобелевский комитет объявит о присуждении Нобелевской премии по экономике.