Нардеп Гео Лерос, исключенный из "Слуги народа", подтвердил информацию "Страны" о том, что депутаты из президентской фракции получают зарплату в конвертах.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

"236 народных депутатов фракции "Слуга народа" получают эти конверты", - заявил Лерос.

Уточнять, где и в какое время нардепы получали деньги черным налом, Гео Лерос не стал. По его словам, необходимо дождаться определенного времени - и тогда он предоставит доказательства того, как это происходит.

Отметим, что по состоянию на 8 октября 2020 года во фракции "Слуга народа" в парламенте состоят 246 нардепов.

Таким образом, если руководствоваться цифрами Лероса, то не получают зарплату в конвертах всего только 10 депутатов из президентской фракции.

Напомним, о том, что "слугам" платят деньги черным налом "Страна" писала еще в октябре 2019 года.

При этом тогда руководство фракции эту информацию отрицало, Давид Арахамия заявил, что эта информация – "бред".