В неподконтрольной части Луганской области женщина и ее 11-летний сын получили тяжелые ранения, наступив на мину в поле. В результате случившегося женщине пришлось ампутировать ногу.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.

Так, инцидент произошел 28 сентября. Женщина примерно 40-49 лет вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле вблизи поселка Золотого-5 (Михайловка). Там она наступила на взрывное устройство. По словам пострадавшей, она получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги.

29 сентября женщину доставили в больницу, после чего прооперировали. Пострадавшая добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь, к счастью, не задело.

Ранее мы писали, что на одном из военных полигонов в Донецкой области во время проведения плановых учебных стрельб взорвался миномет, в результате чего погиб один военный. Еще восемь получили ранения.

Также сообщали, что недавно на Донбассе на минах и растяжках подорвались трое украинских военных.