"Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила партию "Слуга народа" в попытке не допустить партию к выборам в Николаеве.

По этому поводу ОПЗЖ выступила с официальным обращением к президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба политсилы.

"Сегодня в Николаеве партия "Слуга народа" пытается любой ценой снять с выборов "Оппозиционную платформу - За жизнь". В ход идет административный ресурс, саботаж представителей "слуг" в избирательных комиссиях, давление на суды, судей и ЦИК. В связи с этим мы обращаемся к президенту Зеленскому с вопросом: когда Вы искренни? Когда в совместном заявлении с ЕС говорите о верности ценностям демократии, верховенству закона, уважению международного права и правам человека? Или когда закрываете глаза на откровенное политическое рейдерство, которым занимается команда "слуг народа" в Николаеве? Почему "слугам народа" в Николаеве можно плевать на демократию и лишать николаевцев права выбора? "Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить политическое рейдерство в Николаеве. Оно еще больше снижает доверие к власти и не улучшает тяжелое состояние региона", - идет речь в заявлении политсилы.

Ранее "Страна" сообщала, что в рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "Оппоплатформа" и "Евросолидарность".