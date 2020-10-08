Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил о намерении выйти из фракции, если руководство политической силы откажется реагировать на записи, на которых люди с голосами, похожими на замглавы фракции Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, обсуждают нападение на нардепа Гео Лероса.

Об этом свидетельствуют скриншоты переписки в чате фракции, которые опубликовал Гео Лерос в своем Facebook.

"Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее. Быть подчиненным по партийной линии рэкетиру, который обсуждает планы дискредитации правоохранительных органов и организацию покушений на коллег - ниже моего достоинства", - написал Яременко.

Сам Лерос утверждает, что на фоне обнародованных им "пленок" "во фракции назревает скандал".

Напомним, первая часть "пленок Лероса" была опубликована в прошлую пятницу, 2 октября. На них можно услышать, как люди с голосами похожими на нардепа Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, которого Лерос называет "смотрящим за Киевом", обсуждают украденные с Подольско-Воскресенского моста в столице ванты, создание депутатской группы в Верховной Раде и другие вопросы. Также на записях прозвучало обсуждение идеи облить Лероса зеленкой или пристегнуть его наручниками к автомобилю и "пробежаться 10 километров".

В среду, 7 октября, Лерос опубликовал новую порцию записей разговоров, в которых снова, по словам нардепа, участвуют Николай Тищенко и Денис Комарницкий. Записи высветляют часть конфликта, который разворачивался с прошлой осени вокруг столицы - так называемая "Битва за Киев", когда Зе-команда пыталась ввести людей Игоря Коломойского в управление городом, но старая команда Кличко усиленно отбивалась.

Стоит отметить, что Яременко наиболее известен по секс-скандалу, который произошел в Верховной Раде 29 октября прошлого года. Во время работы в сессионном зале парламента нардеп переписывался с проституткой. Спустя три месяца Рада уволила Яременко с должности главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.