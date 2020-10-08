В четверг, 8 октября, в Сумах местные власти введут стопроцентный обязательный масочный режим не территории города. Также в рамках ужесточения карантина планируется ограничить проведение массовых мероприятий и усилить проверки заведений общепита и транспорта.

Об этом в Facebook сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, решение об усилении карантина в городе уже приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. А 8 октября после обеда состоится заседание исполкома, на котором и введут новые ограничения.

Так, в Сумах всех обяжут обязательно носить маски на территории города, ограничат проведение массовых мероприятий. А число групп, которые проверяют работу транспорта, заведений общепита и других учреждений для отдыха, увеличится в 10 раз - с 3 до 30. Если заведения будут системно, более трех раз, нарушать правила карантина, их планируют закрывать.

Кроме того, планируется проведение с 12 октября дезинфекции мест общего пользования в жилых домах (сначала в трехдневных срок, далее - согласно утвержденным графикам) и на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и подчинения.

А с 8 октября предлагается ограничить прием и обслуживание физических и юридических лиц субъектами хозяйствования, учреждениями, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Напомним, "Сумы" находятся в "оранжевой" коронавирусной зоне. Это значит, что в городе должны действовать более строгие карантинные ограничения, однако вводят их по отдельному решению местных властей.

Также мы писали, что сегодня Минздрав сообщил об очередном антирекорде по коронавирусу. При этом в Сумской области за сутки зафиксировали 312 новых случаев.