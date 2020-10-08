Глава Русской православной церкви, патриарх московский Кирилл находится на карантине после контакта с зараженным коронавирусом.

Об этом он сообщил в послании к братии Троице-Сергиевой лавры, которое опубликовано на официальном сайте РПЦ (Российская православная церковь). А подробности о его самочувствии сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

После контакта с заболевшим патриарх самоизолировался, из-за чего пропустил традиционное празднование дня преставления преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября.

"Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", - говорится в его послании к братии.

"Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме", - рассказал Владимир Легойда о состоянии здоровья патриарха.

Ранее патриарх Кирилл соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и киевскому митрополиту Онуфрию в связи с гибелью людей в крушении Ан-26.

Также мы рассказывали, что Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию продать свой автомобиль Mercedes Benz S-класса, который был четвертой машиной в ее автопарке.