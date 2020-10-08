После того как сегодня, 8 октября, в Украине число новых зараженных перевалило за 5 000 человек, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предположил, что в столице могут ужесточить карантинные мероприятия.

Все дело в том, что сегодня Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБЧС) должны утвердить новое зонирование в стране.

Сейчас Киев находится в "желтой" зоне, но в обновленном списке, по мнению Олега Рубана, может попасть в "оранжевую" зону карантина.

"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в "оранжевую" зону. Большая проблема сегодня с койко-местами, потому что заполненность сегодня почти 70-75%", - сказал Рубан, как передает РБК-Украина.

Он также пояснил, что в случае, если заполненность койко-мест свыше 50% будет держаться дольше 5 суток, то карантинные меры будут жесткими.

"У нас (в Киеве - Ред.) это только началось. Может быть и "красная" зона, но основная задача - не допустить этого. Ежедневно проводится увеличение койко-фонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", - добавил он.

Новое карантинное зонирование в Украине вступит в силу с понедельника, 12 октября.

По состоянию на 7 октября Киев и еще 24 региона Украины не были готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 8 октября.