В Украине насчитывается 27 замороженных и освобожденных тюрем, которые не используются последние два года. В связи с этим их выставят на продажу через ProZorro.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в программе "Официальный разговор", видео обнародовано в Youtube.

По ее словам, в этих тюрьмах не удерживают заключенных, а персонал сведён к минимуму -там осталась только охрана и администрация.

"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно чёткий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в городе Ирпене. Второе - мы определили, что это будет, наверно, интересный для инвесторов объект - учреждение во Львове. И один - в Одессе, - сказала она.

Также Высоцкая добавила, что по данному вопросу министерство сотрудничает с Фондом госимущества, а продажи будут проходить через ProZorro.

"Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаём в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определён покупатель, по лучшей цене, конечно. Часть средств пойдёт нам, как держателю баланса этой системы, - балансовая стоимость имущества. Избыток пойдёт в госбюджет. И это будет впервые, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", – сказала она.

Напомним, 4 июня министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Минюст в соавторстве с нардепами зарегистрировал законопроект (№3591), который позволит продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Также мы сообщали, что Минюст из-за экономии закроет восемь колоний в Украине.