Азербайджан потерял более четырех тысяч солдат во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"По данным разведки, убито 4069 военных, уничтожено 145 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники, четыре ТОС-1А", - говорится в сообщении. Речь идет о потерях за все время конфликта, который начался 27 сентября 2020 года. А за прошедшие сутки Азербайджан потерял 315 военных., если верить данным НКР. В то же время, Армия обороны НКР свои потери оценивает в 329 человек, из них 30 - за минувшие сутки.

О своих потерях Азербайджан и Армения не рассказывают, но сообщают о потерях в стане противника.

Ранее мы рассказывали, что Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в регионе. Хотя до этого он фактически обвинил Азербайджан в терроризме.

Также мы рассказывали, что сегодня утром, 8 октября Армения обвинила Азербайджан в ракетной атаке на Степанакерт, в городе включили сирену воздушной тревоги.