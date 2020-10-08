В четверг, 8 октября, Конституционный суд рассматривает дело об электронных декларациях чиновников. В ходе заседания представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил отвод главе суда и троим судьям. Причиной послужил возможный конфликт интересов: дело в том, что судей подозревают в декларировании недостоверной информации и несвоевременной подаче сведений о доходах.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, суд рассматривает вопрос конституционности электронного декларирования чиновников и должностных лиц, а также конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов из "антикоррупционной платформы".

Представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил, что НАПК предоставило информацию, согласно которой по результатам проверки декларации Ирины Завгородней за 2018 год на основании результатов проверки зарегистрировано уголовное производство по статье 366-1 УК по факту декларирования недостоверной информации судьей КСУ за 2018 год. Поэтому он объявил ей отвод.

"Признание неконституционными положений законов, которые оспариваются в Конституционном Суде, сделает невозможным привлечение Ирины Завгородней к уголовной ответственности по статье 366-1 УК", – сказал Вениславский.

Впрочем, несмотря на это, суд отказал в отводе Завгородней. Равно как и в отводе другого судьи, Владимира Мойсика.

Причиной для объявления ему отвода были, по словам Вениславского, "сомнения относительно непредубежденности". Представитель Зеленского заявил, что, по данным НАПК, Мойсик был проинформирован об установлении факта несвоевременного декларирования дохода, полученного в феврале 2020 года, вследствие чего его действия подпадают под нарушение норм КоАП.

Аналогично он заявил отвод судье-докладчику по данному делу Игорю Слиденко, действия которого, по данным НАПК, подпадают под КоАП (получение дохода). Кроме того, Вениславский заявил отвод главе КСУ Александру Тупицкому.

"17 сентября ОАСК открыто производство по иску главы КСУ к НАПК и его должностным лицам, в котором обжалуется законность предписания НАПК о непредоставлении информации Конституционным Судом о наличии конфликта интересов", - сообщил представитель президента.

По его словам, невыполнение требований и предписаний НАПК является нарушением, связанным с коррупцией, а сведения о таком нарушении подлежат внесению в Реестр лиц, совершивших правонарушения, связанные с коррупцией. - поэтому есть сомнения в предвзятости.

КСУ рассмотрел заявление об отводе судьи КСУ Владимира Мойсика и отказал в его удовлетворении, после этого суд ушел на перерыв.

Отмечается, что 13 судей КСУ заявили самоотвод в деле об электронном декларировании чиновников, в том числе и судья-докладчик Игорь Слиденко. Однако 7 октября Большая палата КСУ отказала в удовлетворении самоотводов. Также по уважительным причинам на заседании КСУ отсутствовал глава Суда Александр Тупицкий.

Напомним, в сентябре Конституционный Суд начал рассмотрение вопроса конституционности ВАКСа.

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