Предлагаем гороскоп на воскресенье, 11 октября, для всех знаков Зодиака. Сегодня - 24-е лунные сутки в знаке зодиака Лев, когда практически все увеселительные заведения получают стабильный доход, а многих представителей знака Зодиака тянет к общению и развлечениям. Воскресный день привнесет склонность к авантюрам и повысит необдуманную рискованность.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут получить сегодня порцию вдохновения и тягу к роскоши. Возможно, вам захочется самим организовать яркое шоу или расщедриться на подарки для близких. Не сдерживайте своих благородных порывов - они принесут вам не только признание, но и благополучие с успехом.

Телец (21.04 - 20.05)

Супружеские отношения Тельцов наполнятся теплотой и нежностью. Звезды предсказывают: сегодня удачное время для интрижек, интимной близости и даже зачатия ребенка. Однако будьте осторожны, чтобы вопросы любви не перетекли в материальную плоскость, где придется решать с партнером бытовые задачи.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня немаловажной будет тема отдыха, во время которого вы сможете взвесить ценность отношений и работы, сопоставить заботу о близких с успехом в бизнесе. Анализируйте и собирайте информацию в течение дня. К вечеру возможна масса озарений. Вы поймете, насколько вам важна цель, к которой вы стремитесь.

Рак (22.06 - 22.07)

Примите к сведению, что сегодня вам важно быть готовыми к неожиданным изменениям, а также оригинальным и гибким решениям. К вечеру можете ощутить, как у вас появляется уверенность в отношениях с любимым человеком. Вас ждет вдохновленный и позитивный разговор.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов может проявиться сегодня любовь к играм и технологиям. День будет достаточно конструктивным. Ожидаются покупки, которые облегчат домашние дела вам и близким. Сегодня будут легко разрешимы все семейные вопросы.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев может созреть служебный роман, когда симпатии к коллеге перейдут из рабочей плоскости в романтическую. Идеально, если сегодня получится съездить отдохнуть на природу или к водоему. Это сможет успокоить вас, немного снизить сексуальную страсть и поставить человеческие ценности во главу угла.

Весы (24.09 - 23.10)

Представителей знака может захлестнуть желание разбираться в мелочах, структурировать все задачи и немедленно реализовывать их. Успешной остается сфера информации, однако здесь важно не спорить с руководством и не пытаться слишком жестко отстаивать свою правду.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня главный аспект дня - некоторые противоречия, которые вам откроются. Вы увидите все плюсы и минусы жизненной ситуации, в которой оказались. Разобраться в своих ощущениях и сориентироваться в происходящем вы сможете на днях. Появится шанс развенчать некоторые мифы и приоткрыть завесу тайны, которая вас давно интересует.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут испытывать колоссальнейшее внутреннее напряжение, что может проявляться в бессоннице и склонности к завышенному самомнению. Бодрость может обострять приверженность к лести и вызывать в вас чувство, будто вы способны переворачивать горы. Такая сила поможет в контакте с ретроградным Марсом разрешить устаревшую проблему.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодняшний день у Козерогов может пройти под лозунгом: "Ничего не понимаю, но надо разбираться". Вдохновение к вам может прийти со стороны партнера. Возможно, это будет новое хобби или направление деятельности, в которой захочется стать если не экспертом, то начинающим профи.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня важно не принимать ключевых решений особенно в тех вопросах, которые не соответствуют вашим ожиданиям. Звезды советуют вам выждать время, не вступать в разборки и не участвовать в финансовых спорах. Оставайтесь человеком мира, обезоруживайте окружающих и гармонизируйте пространство, чтобы близкие или коллеги не наломали дров.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В воскресенье Рыбам важно не третировать себя, если в душе появится чувство беспокойства и понимание, что вы запутались и не находите выход из какой-то жизненной ситуации. Старайтесь общаться с теми, с кем легко удается находить общий язык, чтобы внутренних метаний и сомнений было меньше.