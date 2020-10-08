Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что, несмотря на высокий рост заболевших COVID-19 за последние дни, жесткого карантина в Украине не будет. Но нужно начать придерживаться уже существующих правил.

Об этом он сообщил на брифинге 8 октября.

Министр планирует искать способы борьбы с распространением коронавируса, которые позволят продолжать работать экономике Украины.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней", - заявил он на брифинге.

Степанов отметил, что все должны начать придерживаться базовых правил - носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиком,отменить массовые мероприятия. Эти правила помогут разорвать цепь болезни и замедлить рост количества заболевших.

Также он назвал оказание медицинской помощи базовой функцией государства.

Тем временем сегодня, 8 октября, уже второй день подряд в Украине антирекорд по числу зараженных Covid-19, их количество уже более 5000.

Ранее мы рассказывали, что Минздрав создал комиксы о борьбе cупергероев Маскамена и Антисептвумен с Сovid-19, с целью донести до школьников важность соблюдения правил во время пандемии.