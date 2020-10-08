В Киеве на агитационных билбордах партии "За будущее" неизвестные разместили наклейки, указывающие на связь политической силы с украинским олигархом Игорем Коломойским. Также в столице появились ситилайты с портретом смеющегося бизнесмена и надписью "Политическая партия Коломойского".

Об этом в четверг, 8 октября, сообщают журналисты "Страны".

Так, измененная реклама партии "За будущее" была замечена вдоль Парковой дороги и на Столичном шоссе в Киеве. На придорожных билбордах размещены наклейки с именем Коломойского.

"За будущее успешной страны Коломойского", "За будущее Коломойского" - гласят агитационные билборды в столице.

Кроме того, поверх ситилайтов размещены плакаты с изображением смеющегося олигарха и надписью "За будущее политическая партия Игоря Коломойского".

Стоит отметить, что оригинальный формат рекламы этой партии не предполагает упоминание связи политической силы с Коломойским. Поэтому вероятно, что к такому "ребрендингу" приложили руку конкуренты "За будущее".

Недавно "Страна" разбиралась в том, какие шансы у партии "За будущее" на грядущих местных выборах в Украине.