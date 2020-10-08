В Киеве зафиксировали еще один температурный рекорд. Ночь с 7 на 8 октября, как и предыдущая в столице, оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

Соответствующие данные публикует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, температура воздуха сегодняшней ночью не опускалась ниже +15,1 градусов. Уточняется, что в ночь с 7 на 8 октября текущего года было превышено предыдущее рекордное значение на 1,5 градусов, когда температура составляла +13,8 градусов. Такой показатель был зафиксирован в 1893 году.

Кроме того, как добавили в обсерватории, в среду, 7 октября, в столице выпало рекордное количество осадков - 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.

Напомним, сентябрь 2020 года стал одним из двух самых жарких в истории Киева. Таким образом в первый осенний месяц в столице повторился рекорд 1909 года.

Также мы писали о том, что в первый день осени жара в Киеве побила многолетний температурный рекорд.