Нардеп от "Слуги народа" Олег Дудна предлагает Раде не только запретить телерадиокомпаниям отрицать факты российской агрессии, но и ввести уголовную ответственность за публичное ее отрицание.

Соответствующий законопроект №4189 опубликован на сайте парламента.

Так, парламентарий внес в Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно введения уголовной ответственности за публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территорий Украины" 5 октября.

По мнению Дудны, украинцев стоит наказывать за "публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ против Украины, оккупации РФ части территорий Украины и введение РФ гибридной войны против Украины, а также изготовление и распространение соответствующих материалов".

За эти действия "слуга народа" предлагает накладывать штраф в размере от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 - 170 000 грн) или лишать свободы сроком до 5 лет. Согласно законопроекту, такие же действия, совершенные представителем власти или если они совершены повторно, или с использованием средств массовой информации, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее группа депутатов, большинство из которых от "Слуги народа", предлагала запретить национальным общественным деятелям, должностным лицам, органам государственной власти и местного самоуправления публичные высказывания, которые "прямо или косвенно содержат признаки признания законности оккупации" Российской Федерацией части Украины.

Также мы писали о том, что, по данным социологов, отношение украинцев к России оказалось хуже, чем у россиян к Украине.