Выясняются новые шокирующие подробности о львовском педофиле-"богослове", который годами развращал девочек в созданном им детском христианском лагере.

Им оказался 46-летний львовянин Роман Московченко, близкий к греко-католическим церковным кругам Львова. Он никогда не был женат и не имел своих детей. Насильнику грозит 15 лет, он под арестом без права на залог.

Против него дали показания 11 львовянок, которые 10-15 лет назад были его подопечными в "христианском лагере" и которых он развращал в малолетстве. Жертв, как рассказали нам источники в следствии, может оказаться в десятки раз больше - ведь "работой с детьми" он занимался вплоть до ареста.

Педофил носил вышиванку, называл себя патриотом и христианским проповедником. Фото: Facebook Московченко

Работал при храме УГКЦ и в школе

Московченко, называвший себя христианским проповедником, возглавлял благотворительную организацию "Дети Христа" при храме архистратига Михаила во Львове, которая опекала сирот и числится в каталоге приходских организаций Украинской греко-католической церкви.

Это монастырский храм, где работает подворье самого влиятельного униатского монастыря Унивской Лавры.

Кроме того, Московченко работал в частной католической школе святой Софии, где отвечал на внешние связи, а также возглавлял еще один благотворительный школьный фонд "София".

Фото с странице в Facebook Александра Вознесенского

В УГКЦ дело педофила не комментируют, ссылаясь на то, что идет следствие, а в школе святой Софии уже открестились от насильника и оправдываются, что с детьми он не работал (при этом родители учеников рассказывают, что при школе работают детские лагеря).

Основатель школы Оксана Кочерган также является советником в Комиссии по вопросам образования и воспитания УГКЦ.

"С огромным ужасом сообщество школы прочитало статью о насилии над несовершеннолетними. Выражаем глубокое соболезнование жертвам этих трагических событий. Как христиане, осуждаем поведение, уничтожающее человеческое достоинство и образ Божий в человеке, вызывающее психические травмы на всю жизнь и меняющее ход жизни человека. Папа Франциск и Синод Епископов УГКЦ призывают всех людей доброй воли содействовать следствию и устанавливать справедливость по расследованию случаев насилия над несовершеннолетними", - говорится в сообщении на странице школы в Facebook.

"Массировал стопы и хлестал по попе"

После резонанса дела "серийного педофила-христианина" львовяне начали делиться своими историями о Московченко, которого подопечные называли "брат Роман".

"Моя дочка несколько раз посещал его организацию девять лет назад и дважды ездила с ним в поездки. После одной из поездок рассказывала, что брат Роман массажирует девочкам стопы и в шутку хлестает их по попе. Меня это сразу насторожило. Я ему позвонила и спросила, что это за массаж в христианской организации. Он, конечно, съехал. Мне пришла мысль проинформировать об этом священнослужителей. К сожалению, я этого не сделала. Понадеялась, что он после разговора со мной будет бояться это продолжать. И надеялась, что это был не больше, чем массаж. Далее о поездках. Очень бюджетные. Купил самые дешевые билеты, ехали в поезде с цыганами, спали в каком-то интернате непонятно где, кормил детей мивиной, из поездки ребенок вернулась со вшами. Больше ребенок не захотел ходить в это сообщество. Как жаль, что я все же не подняла вопрос, кто его к детям допустил", - делится со "Страной" львовянка Ольга Багдай.

Фото 15-летней давности, когда "брат Роман" начал возить детей в лагеря. Фото: Facebook Московченко

В соцсетях и на форумах тем временем призывают дать Московченко самое жесткое наказание, некоторые пишут "кастрировать", кто-то нашел "оправдание" того, что педофилом оказался львовянин греко-католик - дескать, фамилия у него "не галицкая", да и еще с Москвой в корне. Многие призывают выяснить, как его организация существовала многие годы нелегально, как утверждает следствие.

Источник в греко-католических церковных кругах рассказал нам, что руководство церкви пытается скандал всячески замять, поскольку в него могут быть втянуты видные деятели УГКЦ, что может ударить по имиджу церкви.

"У Московченко была "крыша" среди верхушки УГКЦ, благодаря которой он и организовал свою якобы благотворительную контору, цель которой был сбор средств для сирот и на религиозное образование и оздоровление школьников. Деньги слали диаспоры США и Канады, а также жертвовали местные прихожане. Это были сотни тысяч, которыми Московченко делился со своими покровителями в церкви. Он дружил со священниками, монахами. Самому близкому кругу было известно о его "шалостях". Но ему все сходило с рук, пока капали деньги. На детей там шел мизер - он страшно экономил на них", - говорит источник.