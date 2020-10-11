В воскресенье, 11 октября, отмечают Международный День девочек. Повод у него серьезный. Собрали, что известно об этой дате и чему посвящен сегодняшний день.
День девочек отмечают с 2012 года по инициативе Генассамблеи ООН. Главной целью является привлечения внимание общества на проблемы несовершеннолетних девушек: социальную незащищенность, гендерное неравенство, невозможность получения медобслуживания, образования или полноценного питания, социальную несправедливость, дискриминацию, принудительное замужество в детском возрасте, насилие.
В этот день ООН и другие организации проводят разные акции и фестивали, такие как: футбольные матчи для девочек в Южной Африке, концерт в индийском Мумбае, фестиваль в Лондоне. Новости и посты в соцсетях сопровождают хэштегом #dayofthegirl.
Часто в этот день обмениваются картинками, не углубляясь в природу даты, и используя ее, как повод поздравить девочек.
В День девочек желаю всегда знать не только то, чего ты хочешь, но и получать это!
Мы в праздник пожелаем любви и ласки,
Пусть жизнь становится волшебной доброй сказкой!
Желаю быть всегда лучшей версией себя!
Пусть глазки словно звездочки сверкают,
Не плачьте, милые, вы никогда!
В прекрасный праздник пожелаем:
Здоровья, мира и добра!
Поздравляем девчонок прекрасных,
Любви пожелаем и много дней ясных.
Моя любимая девочка, поздравляю с праздником! Хочу пожелать оставаться сильной и продолжать идти вперед, что бы ни случилось. И помни: то, что отличает тебя от других, и есть твоя сила.
З чудовим днем тебе вітаю,
В гармонії життя прожити побажаю,
Щоб збувалась мрія заповітна,
І щоб сум зникав осінній!
Хочу пожелать в День девочек сохранять самоуважение и быть уверенной в себе. И с каждым днем только приумножать самые ценные сокровищницы женской души.
Желаю тебя с этого дня вносить позитивные изменения в свою жизнь, день за днем улучшая ее. Я уверена, что ты заслуживаешь счастья.
В Международный день девочек желаю искреннего счастья. Пусть ласковое октябрьское солнышко освещает твой путь, а дни будут согреты радостью.