В воскресенье, 11 октября, отмечают Международный День девочек. Повод у него серьезный. Собрали, что известно об этой дате и чему посвящен сегодняшний день.

День девочек отмечают с 2012 года по инициативе Генассамблеи ООН. Главной целью является привлечения внимание общества на проблемы несовершеннолетних девушек: социальную незащищенность, гендерное неравенство, невозможность получения медобслуживания, образования или полноценного питания, социальную несправедливость, дискриминацию, принудительное замужество в детском возрасте, насилие.

В этот день ООН и другие организации проводят разные акции и фестивали, такие как: футбольные матчи для девочек в Южной Африке, концерт в индийском Мумбае, фестиваль в Лондоне. Новости и посты в соцсетях сопровождают хэштегом #dayofthegirl.

Часто в этот день обмениваются картинками, не углубляясь в природу даты, и используя ее, как повод поздравить девочек.

В День девочек желаю всегда знать не только то, чего ты хочешь, но и получать это!



Мы в праздник пожелаем любви и ласки,

Пусть жизнь становится волшебной доброй сказкой!

Желаю быть всегда лучшей версией себя!

Пусть глазки словно звездочки сверкают,

Не плачьте, милые, вы никогда!

В прекрасный праздник пожелаем:

Здоровья, мира и добра!

Поздравляем девчонок прекрасных,

Любви пожелаем и много дней ясных.

Моя любимая девочка, поздравляю с праздником! Хочу пожелать оставаться сильной и продолжать идти вперед, что бы ни случилось. И помни: то, что отличает тебя от других, и есть твоя сила.

З чудовим днем тебе вітаю,

В гармонії життя прожити побажаю,

Щоб збувалась мрія заповітна,

І щоб сум зникав осінній!

Хочу пожелать в День девочек сохранять самоуважение и быть уверенной в себе. И с каждым днем только приумножать самые ценные сокровищницы женской души.

Желаю тебя с этого дня вносить позитивные изменения в свою жизнь, день за днем улучшая ее. Я уверена, что ты заслуживаешь счастья.

В Международный день девочек желаю искреннего счастья. Пусть ласковое октябрьское солнышко освещает твой путь, а дни будут согреты радостью.