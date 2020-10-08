Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 8 октября
В Минздраве опубликовали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 8 октября. За последние сутки заразилось еще 5 397 человек, излечилось 2 263 пациента и скончалось 93.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Так, с учетом новых пациентов с коронавирусом, показатели заболеваемости в регионах такие:.
- Винницкая область - 7 197 случаев;
- Волынская область - 9 199 случаев;
- Днепропетровская область - 7 994 случая;
- Донецкая область - 5 118 случаев;
- Житомирская область - 7 457 случаев;
- Закарпатская область - 10 473 случая;
- Запорожская область - 5 007 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 693 случая;
- Кировоградская область - 1 234 случая;
- Киев - 25 896 случаев;
- Киевская область - 10 490 случаев;
- Львовская область - 21 923 случая;
- Луганская область - 1 480 случаев;
- Николаевская область - 4 154 случая;
- Одесская область - 15 704 случаи;
- Полтавская область - 3 685 случаев;
- Ровенская область - 13 798 случаев;
- Сумская область - 6 197 случаев;
- Тернопольская область - 14 979 случаев;
- Харьковская область - 22 712 случаев;
- Херсонская область - 1 636 случаев;
- Хмельницкая область - 7 732 случая;
- Черновицкая область - 15 757 случаев;
- Черкасская область - 5 153 случая;
- Черниговская область - 5 066 случаев.
Напомним, 10 000 зараженных коронавирусом в сутки станет абсолютно реальной цифрой для Украины в ближайшие дни, а тысячи погибших станут ценой безответственности власти. Такой прогноз дает врач Ольга Богомолец на своей странице в соцсети.
Как сообщала "Страна", в Кировоградской области, которая является единственным готовым к ослаблению карантина регионом Украины, с 9 октября будет ужесточен карантин. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение временно запретить массовые мероприятия на территории региона.