Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве опубликовали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 8 октября. За последние сутки заразилось еще 5 397 человек, излечилось 2 263 пациента и скончалось 93.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

Так, с учетом новых пациентов с коронавирусом, показатели заболеваемости в регионах такие:.

  • Винницкая область - 7 197 случаев;
  • Волынская область - 9 199 случаев;
  • Днепропетровская область - 7 994 случая;
  • Донецкая область - 5 118 случаев;
  • Житомирская область - 7 457 случаев;
  • Закарпатская область - 10 473 случая;
  • Запорожская область - 5 007 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 14 693 случая;
  • Кировоградская область - 1 234 случая;
  • Киев - 25 896 случаев;
  • Киевская область - 10 490 случаев;
  • Львовская область - 21 923 случая;
  • Луганская область - 1 480 случаев;
  • Николаевская область - 4 154 случая;
  • Одесская область - 15 704 случаи;
  • Полтавская область - 3 685 случаев;
  • Ровенская область - 13 798 случаев;
  • Сумская область - 6 197 случаев;
  • Тернопольская область - 14 979 случаев;
  • Харьковская область - 22 712 случаев;
  • Херсонская область - 1 636 случаев;
  • Хмельницкая область - 7 732 случая;
  • Черновицкая область - 15 757 случаев;
  • Черкасская область - 5 153 случая;
  • Черниговская область - 5 066 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, 10 000 зараженных коронавирусом в сутки станет абсолютно реальной цифрой для Украины в ближайшие дни, а тысячи погибших станут ценой безответственности власти. Такой прогноз дает врач Ольга Богомолец на своей странице в соцсети.

Как сообщала "Страна", в Кировоградской области, которая является единственным готовым к ослаблению карантина регионом Украины, с 9 октября будет ужесточен карантин. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение временно запретить массовые мероприятия на территории региона.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться