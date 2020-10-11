Правоохранители Сум задержали местного жителя, который перед полным двором детей зарезал бездомную собаку. Животное не нападало на соседей и часто ело с их рук.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум в Facebook.

"Вчера вечером патрульные получили вызов на улицу Белопольский путь. Там житель одной из многоэтажек ножом порезал собаку. Все произошло на глазах у детей, играющих на детской площадке рядом. За считанные минуты патрульные прибыли на место происшествия. Информация подтвердилась. Инспекторы обнаружили пса без признаков жизни. Благодаря очевидцам, стражи порядка быстро установили квартиру, где проживает человек, вероятно, причастный к произошедшему. Его задержали", - указано в сообщении.

О месте жительства живодера рассказали многочисленные свидетели произошедшего. Во время задержания тот пытался сопротивляться, отрицал свою причастность и утверждал, что только проснулся. По словам соседки, которая во время задержания заявила, что подозреваемому необходима помощь специалистов, пес был мирным - детей и не кусал, кормился в основном за счет подкормки добрых людей.

Теперь подозреваемому грозит тюремное заключение от полугода до трех лет в соответствии с ч. 2 ст. 299 (Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего) УК.

Напомним, в Шостке Сумской области правоохранители обнаружили два мешка с телами собак, а также нескольких котов со следами насильственной смерти.

Как сообщала "Страна", в Черкасской области завершено расследование по делу об убийстве жителем Чигиринского района собаки, обвинительное заключение направлено в суд.