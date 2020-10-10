Сегодняшняя суббота обещает стать достаточно нестабильным днем для знаков Зодиака. 23-й лунный день убывающей Луны в знаке Рака может принести непонимание, зависть и ревность со стороны вашего партнера.

Подготовить арсенал хитростей, чтобы справиться с трудностями. Также старайтесь проявлять осторожность в новых начинаниях.

Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 10 октября. Чего ждать от сегодняшнего дня.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов дела могут складываться сегодня неожиданно и провокационно. Возможно, придется устранять конкурентов с намеченного пути. При этом старайтесь не поддаваться соблазну мщения. Суббота подходит для того, чтобы практиковать самооборону и избавляться от страхов.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцов может шокировать то, как моментально удача способна утекать из рук, если бездельничать. Не отчаивайтесь. Сейчас важно не допускать мысли о своей слабости или неидеальности. Используйте время, чтобы обрести мудрость, а не в очередной раз отругать себя за допущенные ошибки.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов суббота может стать днем дискомфорта и плохого сна. Вас может раздражать любое давление, оказанное на вас. Даже банальные просьбы могут восприниматься как требования, которые вы не потерпите. Звезды советуют начать мысленно воспринять соперника как друга. Тогда все тревоги утихнут.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня вы можете поступиться своими интересами, чтобы проявить внимание к своей семье. Ваши близкие будут особо нуждаться в вашей поддержке. Звезды советуют вам внимательно выслушивать все просьбы и никуда не торопиться в субботу.

Лев (23.07 - 23.08)

Старайтесь прислушиваться к близким и избегать конфликтов, однако в первую очередь, пробуйте найти равновесие в себе. Проследите за своей интонацией, избегайте командного тона, любого раздражения и агрессии.

Дева (24.08 - 23.09)

Дева может быть в напряжении по нескольким причинам - если родные не будут разделять сегодня ваши интересы и желания, а также если в помещении будет беспорядок. Постарайтесь хоть в одном аспекте довести дела до перфектного уровня. Также лучше избегать сегодня мест большого скопления людей.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весы могут ощущать себя медлительнее обычного. Некоторые события будут происходить словно в замедленной съемке. Поэтому так важно не размениваться на мелочи. Реагировать на все процессы нужно точно и стремительно, а также оставаться максимально собранными и сосредоточенными.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня у Скорпионов благоприятный период для начала строительства и получения поддержки со стороны. Важно понимать, что все ненужные вещи, от которых вам удастся избавиться, обязательно смогут освободить место для чего-то нового. Поэтому действуйте решительно с мыслями об улучшении своего пространства.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам чрезвычайно важно меньше говорить и больше делать. Все разговоры, которые не касаются важных дел, превратятся в слухи. А это чревато потерей энергетической стабильности для вас. Можно заняться делами, которые улучшат эстетическую привлекательность вашего жилья.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги сегодня могут демонстрировать атипичное для самих себя поведение. Вы будете пытаться выделиться из толпы: улыбаться, когда другие будут злиться, останетесь спокойными в общей суете и неразберихе. Такая невозмутимость обязательно принесет свои плоды и у вас появится возможность одолеть своих "внутренних демонов".

Водолей (21.01 - 20.02)

В субботу Водолеев может внезапно покинуть уверенность в собственных силах и действиях. Возможно, в вашем окружении есть энергетический вампир, припавший к источнику ваших жизненных сил. В таком случае необходимо сохранять спокойствие и улыбаться. Это очистит вашу энергетику. Сегодня лучше не ходить по магазинам, где сконцентрировано много людей и разных энергий.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Суббота - подходящее время, чтобы устроить разгрузочный день, провести уборку., стирку, глажку. Приятные вам бытовые занятия помогут забыть о плохих мыслях освободиться от негативных эмоций.