14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. "Страна" публикует историю этого светлого праздника, рассказывает об обычаях и народных приметах, что можно и нельзя делать сегодня.
По традиции мы размещаем для своих читателей красивые открытки и поздравления, которые можно отравить друзьям и родственникам в мессенджерах.
Покров Пресвятой Богородицы 2020 - история и традиции
Дата праздника, который сокращенно называют Покров или Покрова, не меняется. Он ежегодно наступает 14 октября.
Именно сегодня, согласно преданию, произошло явление Божьей матери в город, который был окружен воинствующими захватчиками. Святая Дева распахнула плащ и украла ним народ и таким образом спасла всех от врага и всякого зла.
Праздник Покрова тесто связан с обороной. Неслучайно День защитника Украины решили отмечать именно сегодня (по ссылке - поздравления и картинки с Днем защитника Украины 2020).
Народные и свадебные приметы на Покров
У наших предков было особенно много примет на Покров. Все они касались в первую очередь погоды. Считалось, что если сегодня первый снег не выпадет, то его уже не будет вплоть до декабря.
В народе говорили: чем больше листьев опадет к празднику Покров Пресвятой Богородицы, чем легче и теплее будет грядущая зима. А вот много "золота" на деревьях 14 октября сулило как раз суровую зиму, с лютыми морозами.
Самый главный день для свадеб осенью был как раз сегодня. Эта традиция сохранилась до сих пор - многие пары хотят оформить свои отношения именно 14 октября. Молодожены очень радовались, когда на Покров шел снег. Это символизировало долгую и хорошую жизнь пары вместе до конца дней.
В старину данный обычай был обусловлен полным окончанием полевых работ. Как результат, у наших бабушек и дедушек было много вкусных продуктов из нового урожая, которые и составляли основу стола. Еще у народа появлялось много свободного времени, чтобы гулять на свадьбах (раньше, напомним, их отмечали несколько дней и почти целым селом).
Те девушки, которые еще не дождались предложения руки и сердца, с раннего утра 14 октября спешили в храм, чтобы поставить свечку Пресвятой Богородице за свою будущую счастливую семейную жизнь. В шутку даже говорили: какая девушка успеет это сделать первой, та скорее и выйдет замуж.
Еще чтобы поскорее встретить будущего супруга, незамужние в этот день покрывали голову платком. Считалось, что таким образом они также приблизят знакомство с избранником.
Что можно и нельзя делать на Покров 2020
Накануне, с 13 на 14 октября, принято посещать всенощную службу. Хорошая сегодняшняя традиция - печь пирожки и булочки и угощать ними своих близких, коллег и друзей. Также выпечку можно относить в храмы, предлагать бездомным.
Те, у кого не получится пойти на службу, могут прочитать специальную молитву дома:
Наши предки не забывали и о задабривании домового. Дня него они наливали чашку с молоком. Считалось, что благодаря этому дом будет охраняться от всякого зла, бедности и болезней.
Сегодня должен быть накрыт праздничный стол. Поста нет, поэтому можно ставить мясные и молочные блюда. Но, согласно традициям, все блюда должны быть домашнего приготовления и из урожая этого года. Пить алкоголь можно, а вот злоупотреблять им и передать - нет.
На праздничным стольном, в отличие от многих других православных дат, могут быть не только члены семьи, а друзья и приятели. Считается: чем больше людей вы угостите и разделите с ними радость Покрова Пресвятой Богородицы, тем счастливее и богаче вы будете.
Традиционно на Покров нельзя работать по дому, шить, вязать. Категорический запрет на сквернословие, ругань и скандалы. Нельзя даже позволять себе думать плохо о ком-либо.
Гадания на Покров 14 октября
В старину на Покров было принято гадать. Украинская православная церковь не поощряет гадания, поэтому это личный выбор каждой девушки.
Самое популярное гадание сегодня: девушки собирались вечером и поджигали нитки. У кого у первой сгорит, тот раньше всех и выйдет замуж. Если у кого-то сгорит меньше половины нитки или она потухнет вовсе, то считалось, что в ближайшее время брака ждать не стоит.
Еще гадали и на пол будущего ребенка. Кольцо, подвешенное на нитке, водили над ладонью своего любимого. Если оно двигалось по кругу, то стоило ждать девочку, если вперед-назад - мальчика.
Открытки и поздравления с Покровом 2020
Специально для читателей "Страны" мы подготовили красивые открытки, картинки, стихи и поздравления, которые можно отправить близким в этот светлый праздник. Они на русском и украинском языках.
Богородица Святая
Расстилает Покрова,
В светлый праздник вам желаю
Счастья, радости, добра.
Сохрани нас, Матерь Божья,
От беды и зла укрой,
Души грешные очисти
Своей силою святой.
На Покрова пожелаю
Всем нам Божьей благодати,
Всем желаю жить я в мире,
В доброте, любви и счастьи.
Со Светлым праздником, с Покровом!
Пусть Божья Мать тебя хранит.
От бед и горестей укроет,
И счастьем путь твой осветит.
Пусть бережет семью от лиха,
Дарует мир, добро, любовь.
Чтобы всегда в доме гармония царила,
И каждый близкий был здоров.
С Покровом! Чистоты небесной,
Пусть Вас хранит святая Мать.
Тепла в душе, любви чудесной,
В семье покой и благодать.
Здоровья, мира, удивления,
В себе обиды не таить.
Забот приятных, вдохновения,
Жизнь искренне свою прожить.
На день Покрови чудотворний
Хочу щастя я Вам побажати.
Працювати в радість, плідно,
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Вас від хвороб і бід.
А все нечисте та погане,
Розтане просто, як весною сніг.
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причини не буде сумувати
І легко живеться!