14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. "Страна" публикует историю этого светлого праздника, рассказывает об обычаях и народных приметах, что можно и нельзя делать сегодня.

По традиции мы размещаем для своих читателей красивые открытки и поздравления, которые можно отравить друзьям и родственникам в мессенджерах.

Покров Пресвятой Богородицы 2020 - история и традиции

Дата праздника, который сокращенно называют Покров или Покрова, не меняется. Он ежегодно наступает 14 октября.

Именно сегодня, согласно преданию, произошло явление Божьей матери в город, который был окружен воинствующими захватчиками. Святая Дева распахнула плащ и украла ним народ и таким образом спасла всех от врага и всякого зла.

Праздник Покрова тесто связан с обороной. Неслучайно День защитника Украины решили отмечать именно сегодня (по ссылке - поздравления и картинки с Днем защитника Украины 2020).

Народные и свадебные приметы на Покров

У наших предков было особенно много примет на Покров. Все они касались в первую очередь погоды. Считалось, что если сегодня первый снег не выпадет, то его уже не будет вплоть до декабря.

В народе говорили: чем больше листьев опадет к празднику Покров Пресвятой Богородицы, чем легче и теплее будет грядущая зима. А вот много "золота" на деревьях 14 октября сулило как раз суровую зиму, с лютыми морозами.

Самый главный день для свадеб осенью был как раз сегодня. Эта традиция сохранилась до сих пор - многие пары хотят оформить свои отношения именно 14 октября. Молодожены очень радовались, когда на Покров шел снег. Это символизировало долгую и хорошую жизнь пары вместе до конца дней.

В старину данный обычай был обусловлен полным окончанием полевых работ. Как результат, у наших бабушек и дедушек было много вкусных продуктов из нового урожая, которые и составляли основу стола. Еще у народа появлялось много свободного времени, чтобы гулять на свадьбах (раньше, напомним, их отмечали несколько дней и почти целым селом).

Те девушки, которые еще не дождались предложения руки и сердца, с раннего утра 14 октября спешили в храм, чтобы поставить свечку Пресвятой Богородице за свою будущую счастливую семейную жизнь. В шутку даже говорили: какая девушка успеет это сделать первой, та скорее и выйдет замуж.

Еще чтобы поскорее встретить будущего супруга, незамужние в этот день покрывали голову платком. Считалось, что таким образом они также приблизят знакомство с избранником.

Что можно и нельзя делать на Покров 2020

Накануне, с 13 на 14 октября, принято посещать всенощную службу. Хорошая сегодняшняя традиция - печь пирожки и булочки и угощать ними своих близких, коллег и друзей. Также выпечку можно относить в храмы, предлагать бездомным.

Те, у кого не получится пойти на службу, могут прочитать специальную молитву дома:

Наши предки не забывали и о задабривании домового. Дня него они наливали чашку с молоком. Считалось, что благодаря этому дом будет охраняться от всякого зла, бедности и болезней.

Сегодня должен быть накрыт праздничный стол. Поста нет, поэтому можно ставить мясные и молочные блюда. Но, согласно традициям, все блюда должны быть домашнего приготовления и из урожая этого года. Пить алкоголь можно, а вот злоупотреблять им и передать - нет.

На праздничным стольном, в отличие от многих других православных дат, могут быть не только члены семьи, а друзья и приятели. Считается: чем больше людей вы угостите и разделите с ними радость Покрова Пресвятой Богородицы, тем счастливее и богаче вы будете.

Традиционно на Покров нельзя работать по дому, шить, вязать. Категорический запрет на сквернословие, ругань и скандалы. Нельзя даже позволять себе думать плохо о ком-либо.

Гадания на Покров 14 октября

В старину на Покров было принято гадать. Украинская православная церковь не поощряет гадания, поэтому это личный выбор каждой девушки.

Самое популярное гадание сегодня: девушки собирались вечером и поджигали нитки. У кого у первой сгорит, тот раньше всех и выйдет замуж. Если у кого-то сгорит меньше половины нитки или она потухнет вовсе, то считалось, что в ближайшее время брака ждать не стоит.

Еще гадали и на пол будущего ребенка. Кольцо, подвешенное на нитке, водили над ладонью своего любимого. Если оно двигалось по кругу, то стоило ждать девочку, если вперед-назад - мальчика.

Открытки и поздравления с Покровом 2020

Специально для читателей "Страны" мы подготовили красивые открытки, картинки, стихи и поздравления, которые можно отправить близким в этот светлый праздник. Они на русском и украинском языках.

Богородица Святая

Расстилает Покрова,

В светлый праздник вам желаю

Счастья, радости, добра.

Сохрани нас, Матерь Божья,

От беды и зла укрой,

Души грешные очисти

Своей силою святой.

На Покрова пожелаю

Всем нам Божьей благодати,

Всем желаю жить я в мире,

В доброте, любви и счастьи.

Со Светлым праздником, с Покровом!

Пусть Божья Мать тебя хранит.

От бед и горестей укроет,

И счастьем путь твой осветит.

Пусть бережет семью от лиха,

Дарует мир, добро, любовь.

Чтобы всегда в доме гармония царила,

И каждый близкий был здоров.

С Покровом! Чистоты небесной,

Пусть Вас хранит святая Мать.

Тепла в душе, любви чудесной,

В семье покой и благодать.

Здоровья, мира, удивления,

В себе обиды не таить.

Забот приятных, вдохновения,

Жизнь искренне свою прожить.

На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І ніколи не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причини не буде сумувати

І легко живеться!