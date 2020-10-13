Во вторник, 13 октября, Apple проведет вторую большую презентацию за осень. Сентябрьская прошла без новых iPhone, тогда презентовали только новые модели Apple Watch и iPad Air. В этот раз ожидается, что компания покажет iPhone 12 в разных модификациях - Pro,Pro Max и mini.

Все четыре модели iPhone 12 будут поддерживать 5G, получат улучшенный ночной режим и запись видео с поддержкой Dolby Vision HDR. При этом ни у одного из этих смартфонов не будет разъема для наушников и зарядных устройств.

Собрали информацию о том, что известно о новых гаджетах накануне их выхода: характеристики и цена.

iPhone 12

iPhone 12 получит экран OLED Super Retina XDR диагональю 6,1 дюйма. В серии iPhone 11 он был преимуществом топовых моделей, а в новом поколении станет текущей характеристикой. Для повышения прочности экрана в Apple использовали керамику.

При этом инсайдеры сообщают, что 120-герцевых экранов не будет ни в одной модели iPhone 12. По их данным, "яблочная компания" выбирала между 120 Гц и 5G, которые быстро "съедают" заряд аккумулятора. В итоге выбрали 5G.

Ожидается, что iPhone 12, как и остальные модели этой серии, сможет снимать видео Dolby Vision HDR. У него будет две камеры без телефото-модуля, то есть не будет крутого трех- или четырехкратного оптического зума. Скорее всего, его заменят на цифровой зум с приближением изображения в 25 или даже 30 раз, но при максимальном увеличении качество может пострадать.

iPhone 12 Pro

У модели iPhone 12 Pro экран на 6,1-дюйма. Объем встроенной памяти 128, 256 или 512 ГБ. Основная камера будет включать широкоугольный и сверхширокоугольный объектив, телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и сканер LIDAR для приложений дополненной реальности.

Инсайдеры предсказывают, что корпус будет в четырех цветах на выбор: золотистый, серебристый, темно-серый, синий.

iPhone 12 Pro Max

Топовая модель iPhone 12 Pro Max сможет похвастаться диагональю 6,7 дюйма. Цвета и объемы памяти такие же, как у iPhone 12 Pro. Основная камера будет, как у iPhone 12 Pro, но с 5-кратным оптическим зумом в телеобъективе.

Главное отличие этой модели - увеличенный основной датчик изображения (на 47% больше с размером пикселей 1,7 мкм).

iPhone 12 mini

У iPhone 12 mini обещают 5,4-дюймовый экран. Три варианта объема флэш-памяти — 64, 128 и 256 ГБ. Ожидается, что основная камера будет сдвоенной с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами

Палитра корпусов будет представлена в пяти цветах - черный, белый, красный, синий и зеленый.

Предполагаемый макет iPhone 12 mini между iPhone SE (2016) и iPhone SE (2020)

Цен на iPhone 12

Ожидается, что официальные цены будут такими:

iPhone 12 - $799.

iPhone 12 Pro с накопителем 128 гигабайт - $999.

iPhone 12 Pro Max с 512 гигабайтами встроенной памяти - $1099.

iPhone 12 mini - $699.