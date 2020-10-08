Пока в России люди массово прививаются вакциной от коронавируса, включая близких родственников президента Владимира Путина, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус строит планы, когда такой препарат может появиться. 6 октября он выразил надежду на то, что вакцина может быть готова к концу года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть", - сказал руководитель ВОЗ на специальной сессии Исполнительного комитета организации.

Между тем согласно официальной статистике с начала пандемии на планете заразились коронавирусом более 35,8 миллионов человек, из них выздоровели 26,9 миллионов, скончались более миллиона. Однако в ВОЗ полагают, что новый вирус могли подхватить уже 784 миллиона человек - то есть 10; населения Земли.

Как ранее писала "Страна", Всемирную организацию здравоохранения хотят реформировать после того, как отступит коронавирусная инфекция.