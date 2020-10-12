Компания Apple объявила о предстоящей презентации, которая пройдет 13 октября. Ожидается, что на ней представят новые модели iPhone 12, в том числе Pro Max и мини-версию.

Собрали информацию о презентации, а также о том, каким будет новый мини-смартфон от Apple 2020.

Что известно о будущей презентации

На прошлой неделе компания Apple разослала приглашения на ближайшую крупную презентацию 13 октября. Она начнется в 20:00 по киевскому времени. Ее слоган "Hi, speed".

Ожидается, что состоится релиз четырех новых моделей: 6,1-дюймовые модели iPhone 12, iPhone 12 Pro, самый большой телефон - 6,7-дюймовой iPhone 12 Pro Max и самый маленький телефон серии - 5,4-дюймовая модель iPhone 12 mini.

Характеристики новых iPhone 12 mini

Узнать все точные характеристики пользователи можно будет во время презентации. Однако до нее инсайдеры уже сообщили, что самым миниатюрным из представленных моделей станет iPhone 12 mini с диагональю 5,4 дюйма.

У младшей версии iPhone 12 будет OLED-экран повышенной четкости, новая 5-нанометровая однокристальная система Apple A14, 128 ГБ флэш-памяти и поддержка исключительно 4G.

iPhone 12 будет предлагаться в корпусе с прямоугольными гранями из поликарбоната в шести цветовых вариантах: желтом, белом, красном, голубом, синем и салатовом.

Визуально мини-версия iPhone 12 будет похожа на модели iPhone 4 и 5.

В сеть утекли фото потенциальных айфонов до презентации

Новые iPhone будут продаваться без наушников и адаптера питания. К такому выводу пришли специалисты MacRumors, изучившие актуальную версию iOS 14.2, из которой исчезло упоминание о том, что наушники с бесплатной гарнитурой EarPods входят в комплект iPhone.

В июне авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко также заявлял, что зарядное устройство и проводные наушники из коробки новых смартфонов Apple уберут, чтобы покрыть затраты на внедрение 5G и стимулировать покупателей приобретать беспроводную гарнитуру AirPods.

Так это или нет узнаем во время презентации, но такой маркетинговый шаг для Apple не первый. Ранее компания убрала адаптер из комплекта поставки новых умных часов Watch (исключение сделали только для Watch Edition и Watch Hermès).

Цена

Ожидается, что по стоимости мини-айфон этого года сравнится с ценой прошлогоднего iPhone 11 с 64 ГБ памяти - $649 - $799 (от 18 375 грн до 22 622 грн). И это самая низкая стартовая цена iPhone 12 mini, которая привлекает к себе повышенное внимание еще до анонса.

Минусы нового iPhone 12 mini

Уже сейчас высказываются мнения, что возможности нового iPhone 12 будут довольно ограниченными по сравнению с остальными моделями семьи.

Так, iPhone 12 mini хоть и получит OLED-экран, может остаться без поддержки XDR, 10-битного цвета и других технологий, доступных старшим моделям.

В iPhone 12 mini не будет телеобъектива, основная камера будет сдвоенной c широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. В смартфоне не будет лазерного дальномера, как у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

В модели не будет технологии стабилизации изображения со сдвигом сенсора, доступной iPhone 12 Pro Max.

Аккумулятор iPhone 12 будет емкостью всего 2227 мА/ч. А 5G будет поддерживаться в частотном диапазоне менее 6 ГГц.

Так это или нет покажет презентация 13 октября.