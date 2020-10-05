Исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота выступил с заявлением, что не собирается усиливать ограничения из-за попадания города в "оранжевую" зону.

Об этом он рассказал во время видеообращения на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня Полтава в оранжевой карантинной зоне. А для нас это означает, что мы должны закрыть хостелы, фитнес-клубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания. При этом никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает", - сказал он.

Также Шамота выступил с призывом "работать в обычном режиме". Если же у жителей будет необходимость проконсультироваться - городской совет запустил для этого специальную горячую линию.

"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов", - рассказал он.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 4 октября, к ослаблению карантина в Украине готова лишь одна Кировоградская область.