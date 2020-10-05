В Киеве зафиксирован очередной вопиющий случай хамства со стороны водителя маршрутки, который применил грубую силу к девушке-пассажирке. Причиной такого неадекватного поведения шофера стало, то что пассажирка "посмела" заплатить за свой проезд не купюрами, а монетами.

Об этом передает Telegram-канал Kievmap.

"В автобусе №511 (Троещина - Позняки) на Позняках девушка якобы расплатилась "железными" гривнями. Очевидцы сообщают, что водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда та отказалась, вышвырнул девушку из автобуса", - говорится в подписи к скандальному видео.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Вв Киеве исчезла популярная маршрутка №445 от Дарницы к Познякам. Ее заменит рейс с Троещины.

Так же мы рассказывали, что в Киеве водитель маршрутки отказал пенсионерке в проезде и силой вытащил ее из салона.