Во вторник, 6 октября, Конституционный суд Украины рассмотрит дело о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде. Рассмотрение дела инициировали 49 народных депутатов. Об этом сообщается на сайте КСУ.

Заседание начнется в 10:00. Большая палата КСУ рассмотрит дело на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

Закон о ВАКС определяет основы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда, специальные требования к его судьям и гарантии их деятельности.

"Авторы ходатайства считают, что оспариваемый закон не соответствует Конституции Украины, а его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией Украины основ функционирования судоустройства в Украине и сужению прав судей касательно их независимости и неприкосновенности", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что на прошлой неделе в ВАКС рассказали о взрыве на территории суда, который повредил фасад здания.

Также мы сообщали, что КСУ просят разъяснить, можно ли оштрафовать Зеленского, который был в кофейне во время карантина.