В понедельник, 5 октября, прошло вручение Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2020 год. Лауреатами стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс, которые открыли вирус гепатита С.

Об этом сообщает Нобелевский комитет на своем сайте.

Открытый учеными вирус способен вызывать гепатит С и у человека и шимпанзе. Он был выявлен в 1989 году, путем клонирования ДНК-копии вируса, который вызывал у шимпанзе болезнь, похожую на гепатит А или гепатит В, но не являлась ни одним из них.

Работы Ольтера, Райса и Хоутона сыграли важную роль в открытии этого вируса. Ольтер вместе со своими коллегами из Национальных институтов здоровья США исследовал случаи гепатита у больных, которые подверглись переливанию крови. Ученые показали, что кроме уже известных гепатита А и гепатита В есть еще одна похожая на них болезнь. Неизвестный тогда возбудитель мог передавать ее шимпанзе. Болезнь назвали гепатитом "ни А, ни В".

Как известно, Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые со времен Второй мировой отменили церемонию вручения Нобелевских премий.

Также мы писали, что в России Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле отреагировали на инициативу.