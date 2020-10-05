После увольнения Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе ее руководитель Леонид Кравчук задумался о критериях, по которым в будущем будут выбирать новых переговорщиков. По его мнению, этот человек должен быть опытным и не предаваться импровизации.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", видео обнародовано в YouTube.

Так, по словам главы украинской делегации, при выборе его нового заместителя внимание будут обращать на его политическую позицию и профессионализм. По мнению Кравчука, новый переговорщик должен быть глубоко погружен в ситуацию и не должен импровизировать.

"Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками", - сказал Кравчук.

При этом, по мнению Леонида Кравчука, необязательно, чтобы новый замглавы делегации был родом с Донбасса, поскольку есть люди, которые там не родились, но "проработали всю жизнь и хорошо знают Донбасс".

Напомним, 30 сентября Фокина уволили с поста замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Это случилось на следующий день после выступления Витольда Фокина в Раде, во время которого он повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей, а также заявил, что причастность России к военному конфликту на Донбассе не доказана.