Посольство Соединенных Штатов объяснило, что санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача, который опубликовал записи переговоров экс-президента Петра Порошенко и кандидата на пост главы Белого Дома Джо Байдена, могут быть расширены. Это может сказаться на близких к нему людях и бизнесе.

Об этом сообщает пресс-секретарь посольства США Дэниэл Лангенкемп.

"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции", - говорится в сообщении.

В частности, по его словам, под санкции могут попасть люди или организации, которые материально поддерживают Деркача. То же самое касается и бизнеса, который поддерживает его.

"Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются независимо от того, перечислено ли именно эту юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесено в Список специально определенных граждан и заблокированных лиц", - говорится в тексте сообщения.

США разъяснили, чем могут обернуться санкции против Деркача. Видео: YouTube/USEmbassyKyiv

Напомним, 9 июля, были опубликованы очередные "пленки Деркача" - записи разговоров бывшего президента Украины.

"Страна" писала, что по одной из версий записи разговоров передал Деркачу экс-генпрокурор Луценко. Также мы писали, что за обнародованием записей может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Также мы рассказывали, что США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. На сайте министерства финансов Шататов тогда заявили, что украинский нардеп является агентом России уже больше 10 лет и продолжает поддерживать тесные связи с их спецслужбами.