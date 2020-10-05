В Черновицкой области уже около 20 человек повторного заразились коронавирусной инфекцией.

Об этом заявила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает официальная страница ОГА в Facebook.

Так, с 5 октября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому Черновицкая область продолжила оставаться в "оранжевой" зоне. Однако несмотря на это число новых больных каждый день превышает сотню.

"Не важно, в какой мы зоне карантина - "красной", "оранжевой", "желтой" или "зеленой". Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию - это обязанность каждого из нас.

Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме",- заявила Гусак.

Напомним, по данным на утром понедельник, 5 октября, положительный результат теста на COVID-19 в Украине получили 3774 человека, 33 больных умерли, признаны выздоровевшими 1145 пациентов. В Черновицкой области - плюс 163 больных.

Как сообщалось, с середине сентября в Ровенской области зафиксирован новый случай повторного заражения коронавирусом.