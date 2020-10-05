В киевском центре информации и документации НАТО сменили руководство - вместо дипломата из Словакии Барборы Маронковой назначена латвийка Винета Клейне. Об этом пишет "Европейская правда".

Уточняется, что Барбора Маронкова возглавляла киевский центр с марта 2017 года. А Винета Клейне несколько лет назад уже работала в Украине, будучи старшим советником по стратегическим коммуникациям Консультативной миссии ЕС.

Барбора Маронкова. Фото: facebook.com

Известно, что центр информации и документации НАТО (ЦИДН) был открыт в мае 1997 и является структурным подразделением Управления общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО. Он был первым информационным учреждением НАТО в Украине - это обеспечивает открытый доступ к информации широкой общественности.

Также центр предоставляет советы украинскому руководству и учреждениям по тематике стратегических коммуникаций и общественной дипломатии.

Ранее "Страна" писала о том, что правительство запланировало масштабную рекламу НАТО в Украине.

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